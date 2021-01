Biden will mehr Amerikanern Krankenversicherung ermöglichen

Washington. Der US-Präsident will in der Corona-Krise mehr Menschen den Zugang zum Krankenversicherungssystem ermöglichen. Die Gesundheitsversorgung ist seit Langem ein Streitthema in der US-Politik.

Der neue US-Präsident Joe Biden will mehr Amerikanern den Zugang zur Krankenversicherung während der Corona-Pandemie ermöglichen.Eine vom Weißen Haus für Donnerstag angekündigte Verfügung soll bewirken, dass sich Amerikaner zwischen Mitte F