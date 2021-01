Ein Arbeiter in Schutzkleidung verlässt ein Quarantäne-Hotel in Wuhan.

Ng Han Guan/AP/dpa

Wuhan. Wo kommt das Coronavirus her? Die Ermittlungen beginnen mit großer Verspätung. Mehr als ein Jahr nach dem Ausbruch macht sich jetzt ein WHO-Team in China an die Arbeit. Wie weit werden die Forscher kommen?

Das internationale Team von Experten, das im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach dem Ursprung des Coronavirus forschen soll, nimmt in China seine konkrete Arbeit auf. Ihre 14-tägige Quarantäne in einem Hotel in der zentralchi