Alexej Nawalny, Oppositionspolitiker und Kremlkritiker, wird von einem Polizeibeamten eskortiert.

Sergei Bobylev/TASS/dpa/Archiv

Khimki. In einer kurzfristig angesetzten Gerichtsverhandlung soll über die viel kritisierte Inhaftierung von Putin-Gegner Alexej Nawalny entschieden werden. Im Vorfeld durchsuchen Ermittler Büros und Privatwohnungen im Umfeld des Oppositionspolitikers.

Nach der Inhaftierung des Kremlkritikers Alexej Nawalny will ein Gericht in einem Berufungsverfahren über die 30-tägige Haftstrafe entscheiden.Nawalnys Anwälte wollen heute im Stadtgericht von Chimki in der Nähe von Moskau die Freilassung d