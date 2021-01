Muster für Niedersachsen? So will Schleswig-Holstein den Lockdown beenden

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) stellte den Stufenplan am Dienstag in Kiel vor. (Archivbild)

dpa/Gregor Fischer

Kiel/Berlin. Für das Wiederanfahren des gesellschaftlichen Lebens nach Corona hat Schleswig-Holstein einen Stufenplan erarbeitet. Automatismen soll es nicht geben, sondern Öffnungen je nach Infektionsgeschehen. Ein Muster für die übrige Republik?

Mit einem inzidenzbasierten Stufenplan will Schleswig-Holsteins Landesregierung den Menschen Perspektiven in der Corona-Pandemie aufzeigen. Er wurde am Dienstag in Kiel vorgestellt und ist ein Vorschlag für die auf Initiative von Ministerpr