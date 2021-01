Corona-Krawalle: Eine Mahnung für die Regierung

Die Niederlande erleben wegen der landesweiten Ausgangssperre im Rahmen der Corona-Eindämmung die heftigsten Krawalle seit 40 Jahren

Marco De Swart

Osnabrück. Es sind nun schon mehrere Nächte hintereinander, in denen es in den Niederlanden zu Krawallen gekommen ist. Darunter sind auch Jugendliche, die Wut ablassen wollen. Doch auch insgesamt sehen viele Bürger in den Ausgangssperren eine unangemessene Einschränkung ihrer Freiheit. Die Krawalle in den Niederlanden sind eine Mahnung, dass eine Gesellschaft nicht unbegrenzt belastbar ist.

Offenbar sind viele Jugendliche dabei, häufig mit Migrationshintergrund. Manche von ihnen sehen in den Krawallen wohl auch die günstige Gelegenheit, Geschäfte zu plündern oder sonst wie Wut abzulassen. Gerade junge Leute sind frustriert, we