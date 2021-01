Studie: Hohe Bereitschaft zur Migration in arabischer Welt

Migranten aus Marokko stehen an einem Strand auf Gran Canaria, nachdem sie den Atlantik mit einem Holzboot überquert haben.

Javier Bauluz/AP/dpa

Berlin/Beirut. Die Hoffnung auf mehr Wohlstand in der arabischen Welt hat sich nach den Aufständen vor zehn Jahren nicht erfüllt. Vor allem in Tunesien ist die Frustration groß und das Vertrauen in die Demokratie niedrig.

Zehn Jahre nach den arabischen Aufständen gibt es in mehreren Ländern der Region weiter eine hohe Bereitschaft zur Migration. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in sechs arabischen Staaten hervor, die d