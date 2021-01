Italiens Premier will Rücktritt einreichen

Giuseppe Conte, Ministerpräsident von Italien, hält im Senat eine Rede.

Lapresse / Roberto Monaldo/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Roma. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte will zurücktreten. Das Land steuert damit wieder auf unsichere Zeiten zu. Heute könnte sich entscheiden, wo es für das Mittelmeerland absehbar hingehen wird.

Nach einer sich über Wochen anbahnenden Krise und zwei überstandenen Vertrauensabstimmungen im Parlament in Rom, will Italiens Regierungschef Giuseppe Conte zurücktreten.Heute will der noch amtierende Regierungschef zunächst den Ministerrat