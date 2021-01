Giuseppe Conte, Ministerpräsident von Italien, hält im Senat eine Rede.

Lapresse / Roberto Monaldo/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Roma. Italiens Ministerpräsident Conte hat offiziell seinen Rücktritt eingereicht. Jetzt muss das Staatsoberhaupt entscheiden, wie es weitergeht. Auf dem Tisch liegen verschiedene Optionen.

Zwei Wochen nach dem Bruch seiner Regierungskoalition hat Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte seinen Rücktritt beim Staatspräsidenten eingereicht. Das teilte der Quirinalspalast in Rom am Dienstag mit.Italien steuert damit mitten in d