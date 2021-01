Laut Regierung in Rom will Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte seinen Rücktritt anbieten.

Andreas Solaro/Pool AFP/AP/dpa

Roma. Erst vor ein paar Tagen überlebte die Regierung von Italiens Premier Giuseppe Conte zwei Vertrauensabstimmungen im Parlament. Doch die nächsten Schwierigkeiten drohen - mit weniger Aussicht auf Erfolg.

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte will am Dienstag in einer Kabinettssitzung seinen Rücktritt anbieten. Anschießend wolle er mit seinem Plan zu Staatschef Sergio Mattarella gehen. Das teilte die Regierung in Rom mit.Conte hatte zwar