Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte.

Rom. Conte hatte zwar zuletzt zwei Vertrauensabstimmungen gewonnen, trotzdem steht seine Regierung auf einer wackligen Basis. Nun kündigte er seinen Rücktritt an. Es wird erwartet, dass die alten Partner versuchen wollen, eine neue, erweiterte Regierungsallianz zu bilden.

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte will am Dienstag in einer Kabinettssitzung seinen Rücktritt anbieten. Das teilte die Regierung in Rom am Montag mit. Conte hatte zwar in der vergangenen Woche zwei Vertrauensabstimmungen im Parlamen