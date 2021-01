Mit Hartz IV arm dran in der Krise

446 Euro - so hoch ist der Hartz-IV-Regelsatz - sind nach Ansicht der Sozialverbände und der Gewerkschaften viel zu wenig - schon gar in der Corona-Pandemie.

Ralf Hirschberger/dpa/picture alliance

Osnabrück. Ein Bündnis von 36 Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und Initiativen hat eine schnellstmögliche Anhebung der Hartz-IV-Sätze sowie zusätzliche Corona-Hilfen gefordert. Die Regelsätze der Grundsicherung müssten auf mindestens 600 Euro pro Monat angehoben werden, heißt es. Doch die Chancen stehen schlecht. Ein Kommentar. .

Es gibt Kurzarbeitergeld für Arbeitnehmer, Überbrückungshilfen für zwangsweise geschlossene Betriebe und sogar milliardenschwere Staatsbeteiligungen für Unternehmen in existenzieller Not. Und was bekommen die sozial Schwachen, die Armen?