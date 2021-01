Eine Ampulle des Corona-Impfstoffs der Universität Oxford und des Pharmakonzerns Astrazeneca. Der Hersteller Astrazeneca wird eigenen Angaben zufolge zunächst weniger Corona-Impfstoff an die EU liefern als geplant.

Brussel. Astrazeneca will im Fall einer Zulassung seines Corona-Impfstoffs zunächst weniger Dosen an die EU liefern als geplant. Nun wächst die Kritik.

Die EU-Kommission fordert vom Hersteller Astrazeneca die Lieferung der vertraglich vereinbarten Mengen an Corona-Impfstoff ohne Abstriche und ohne Verzug.Dies habe Präsidentin Ursula von der Leyen am Montag in einem Telefonat mit Firmenchef