Kanzleramtsminister Helge Braun warnt vor der Corona-Mutation aus Großbritannien.

imago images/Jürgen Heinrich

Berlin. Kanzleramtschef Helge Braun ist überzeugt davon, dass die mutierte Form des Coronavirus in Deutschland die Oberhand gewinnen wird – und die Infektionszahlen umso dringender gesenkt werden müssen.

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) geht davon aus, dass die bislang vor allem in Großbritannien verbreitete Mutation des Coronavirus auch in Deutschland zur dominanten Form werden wird. "Wir sehen ja momentan, dass wir jetzt in mehreren Kran