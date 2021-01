Bundesregierung sieht in Mutation „sehr ernsthafte Gefahr“

Die Bundesregierung zeigt sich in hohem Maße alarmiert von der Ausbreitung der in Großbritannien verbreiteten Corona-Mutation in Deutschland.

Christophe Gateau/dpa

Berlin. Auch wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt, die Ausbreitung der bislang vor allem in Großbritannien verbreiteten Mutation des Coronavirus besorgt die Bundesregierung.

Die Bundesregierung zeigt sich in hohem Maße alarmiert von der Ausbreitung der in Großbritannien verbreiteten Corona-Mutation in Deutschland. „Wir haben im Hintergrund die dunkle Wolke einer sehr ernsthaften Gefahr“, sagte Regierungsspreche