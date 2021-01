Nord Stream 2: Russisches Schiff beginnt mit Arbeit in Ostsee

Das russische Verlegeschiff "Fortuna" beginnt mit den Arbeiten in dänischen Gewässern.

dpa/Bernd Wüstneck

Rostock. Ungeachtet der Kritik an dem Projekt, hat ein russisches Schiff seine Arbeit in dänischen Gewässern aufgenommen.

Das russische Schiff, das die umstrittene Gas-Pipeline Nord Stream 2 fertigstellen soll, hat am Sonntag seine Arbeit in der Ostsee aufgenommen. "Vor der Wiederaufnahme des Baus von Nord Stream 2" habe das Rohrleger-Schiff "Fortuna" in dänis