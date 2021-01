Krawalle in den Niederlanden: Hunderte demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

In Amsterdam protestierten am Wochenende Hunderte gegen die Corona-Maßnahmen.

imago images/ANP

Amsterdam. In den Niederlanden hat die Ausgangssperre zu Krawallen geführt. Ein Corona-Testzentrum wurde angezündet.

Die verschärften Coronamaßnahmen mit einer Ausgangssperre haben in den Niederlanden zu Protesten und Krawallen geführt. In Amsterdam und Eindhoven beendete die Polizei am Sonntag mit Wasserwerfern eine zuvor verbotene Demonstration. H