Wasserwerfer im Einsatz: Erneut Corona-Krawalle in den Niederlanden

In Amsterdam protestierten bereits am Wochenende Hunderte gegen die Corona-Maßnahmen.

imago images/ANP

Amsterdam. In den Niederlanden hat die Ausgangssperre zu Krawallen geführt. Ein Corona-Testzentrum wurde angezündet.

Die verschärften Coronamaßnahmen und die neue Ausgangssperre haben in mehreren niederländischen Städten Krawalle ausgelöst. Kurz vor Beginn der Ausgangssperre um 21 Uhr am Sonntag kam es nach Angaben der Polizei in etwa zehn Städten zu Auss