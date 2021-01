Wer hätte das vor einem Jahr für möglich gehalten? Während in dieser Disco in Wuhan die Post abgeht, sind in Deutschland und in weiten Teilen Europas alle Restaurants und Bars geschlossen.

Hector Retamel / AFP

Osnabrück. China boomt, als hätte es vor einem Jahr in Wuhan nicht den weltweit ersten großen Corona-Ausbruch gegeben. Während Europa und die USA noch immer mehr dilettantisch als zielgerichtet versuchen, die Pandemie in den Griff zu bekommen, baut Peking seine Weltmachtstellung aus. Versagt der Westen in dieser Krise? Und wenn ja, warum?

Die Fakten sprechen eine eindeutige Sprache, Mandarin, nicht Englisch oder Deutsch: Deutschland und Europa wie die USA stecken tief in der Rezession. Die Staatsschulden explodieren, und die Lockdowns sorgen für wachsende gesellschaftliche K