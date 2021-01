Hohe Beteiligung bei Präsidentenwahl in Portugal

Eine Frau mit Mund-Nasen-Schutz gibt ihren Stimmzettel in einem Wahllokal in Lissabon ab.

Armando Franca/AP/dpa

Lisboa. Das Coronavirus wütet in Portugal derzeit schlimmer als in den meisten anderen Ländern der Welt. Die Wahl des Präsidenten wurde trotz der Forderung zahlreicher Politiker und Persönlichkeiten aber nicht verschoben. Viele Wähler hatten Angst, aber es gab auch Mutige.

Ungeachtet der sehr schlimmen Corona-Krise in ihrem Land sind die Portugiesen bei der Präsidentenwahl am Sonntag nach ersten amtlichen Angaben in überraschend großer Zahl zu den Urnen gegangen. Bis zur Mittagszeit hätten etwas mehr als 17 P