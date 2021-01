Wenig überraschend sieht CDU-Politiker Jens Spahn seinen Parteikollegen Armin Laschet bei der K-Frage vorn.

Michael Kappeler/dpa Pool/dpa

Berlin. Wer führt die Union in den Bundestagswahlkampf? Die K-Frage soll erst in ein paar Wochen entschieden werden. Jens Spahn sieht CDU-Chef Armin Laschet in der Pole Position.

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Jens Spahn sieht den neuen Parteichef Armin Laschet als natürlichen Kanzlerkandidaten. „Armin Laschet führt unsere CDU, und er ist damit der natürliche Kanzlerkandidat“, sagte der Bundesgesundheitsminist