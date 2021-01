Donald Trump steht vor einem zweiten Amtsenthebungsverfahren.

AFP/MANDEL NGAN

Washington . Die nächsten Schritte im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump stehen fest. So geht es jetzt weiter.

Das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump soll in der zweiten Februarwoche beginnen. Das kündigte der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, am Freitag (Ortszeit) an. Trumps Amtsz