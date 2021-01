Atomare Abschreckung ist unliebsam, aber leider nötig

Russland und die USA strotzen vor nuklearen Waffen. Im Bild eine Sarmat-Interkontinentalrakete. Soeben ist das von fast zwei Dritteln aller Länder der Welt beschlossene UN-Verbot von Atomwaffen in Kraft getreten. Alle Atommächte, die gesamte Nato und damit auch Deutschland lehnen den Vertrag aber weiter ab.

RU-RTR Russian Television/AP

Osnabrück. US-Präsident Joe Biden will das letzte, bald auslaufende Abrüstungsabkommen New Start verlängern. Gut so. Eine atomwaffenfreie Welt bleibt dennoch eine Utopie - leider.

Es ist ein Signal von großer Bedeutung, wenn US-Präsident Joe Biden nun versucht, die bilaterale Rüstungskontrolle mit Russland wiederzubeleben. Gerade wenn sich zwei Systeme nicht wohlgesonnen sind, sollten sie auf gegenseitige Kontrolle