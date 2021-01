Verbot des Kükentötens: Populäre Entscheidungen allein reichen nicht

Das Töten männlicher Küken wird per Gesetz verboten. Bislang ist das Praxis. 45 Millionen Tiere werden pro Jahr unmittelbar nach dem Schlüpfen vergast.

dpa/Peter Endig

Osnabrück. Das massenhafte Töten männlicher Küken soll per Gesetz verboten werden. Darauf hat sich die Bundesregierung verständigt. Warum solche populären Schritte alleine nicht reichen, dazu ein Kommentar:

Auf die jahrelange Entfremdung in der Beziehung zwischen Bauer und Bürger folgt auf beiden Seiten die Bewusstwerdung, dass es irgendwie nicht mehr passt miteinander. Die Vorstellungen davon, was gut und richtig ist in der Landwirtschaft, ha