In Ballungsgebieten sind besonders viele Menschen von Armut betroffen.

Petra Nowack / Imago Images

Berlin. Der Anteil armer Menschen ist in Deutschlands Ballungsräumen deutlich höher als in den meisten Städten und auf dem Land. Und die Schere geht weiter auseinander. Auch Hannover ist betroffen.

Am höchsten war die relative Armutsquote 2019 in Duisburg (28,5 Prozent), Dortmund (24,7 Prozent) und Bremen (24,5 Prozent). Auch in Hannover lag sie mit 21,4 Prozent deutlich über dem Bundesschnitt von 15,9 Prozent. Am besten unter den Gro