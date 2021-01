Was die Präsidentschaft von Joe Biden für die deutsch-amerikanische Freundschaft bedeutet

Andenken zum Amtswechsel: Seit diesem Mittwoch ist Joe Biden der neue starke Mann im Weißen Haus. Bringt er das Vertrauen in die USA als verlässlicher Partner zurück?

Michael M. Santiago/Getty Images/AFP

Osnabrück. Donald Trump hat die deutsch-amerikanische Freundschaft schwer beschädigt – gelingt mit Joe Biden der Neustart? Es gibt einige Gründe, warum das nicht einfach werden dürfte.

Transatlantische Spannungen haben Tradition: In den 1980er Jahren war es die Stationierung von Marschflugkörpern durch Ronald Reagan, in den 1990er Jahren der Irak-Krieg unter George Bush, der viele Deutsche gegen Washington aufbrachte – do