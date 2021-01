Angela Merkel reagierte im Verlauf der hitzigen Schul-Debatte laut "Bild"-Zeitung entrüstet auf Vorwürfe, sie würde die Belange von Kindern und Jugendlichen vernachlässigen.

Hannibal Hannschke/afp

Berlin. Die wohl hitzigste Debatte beim Bund-Länder-Gipfel zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland entwickelte sich am Dienstag rund um das Thema Schulschließungen. Bundeskanzlerin Angela Merkel fand in diesem Rahmen deutliche Worte.

Schulen öffnen oder geschlossen lassen? Eine der Kernfragen des Bund-Ländergipfels zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland wurde am Dienstagabend heiß diskutiert – "weil wir seit Wochen unseren Kindern und Schülern viel zumuten",