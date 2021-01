Im DUB-Talk zur Corona-Krise sind am Mittwoch Dr. Karl Reinitzhuber, Chef der Carestone-Gruppe (unten), und Dirk Görgen, Vertriebsleiter bei der Fondsgesellschaft DWS, zu Gast.

dpa/Monika Skolimowska; Privat (2)

Essen/Hamburg. Im täglichen Corona-Livetalk „19 – die DUB Chefvisite“ ist am Mittwoch Dr. Karl Reinitzhuber, Pflegeheim-Investor, und Dirk Görgen, der bei der Fondsgesellschaft DWS den Vertrieb leitet. Beide geben Einblicke in die aktuelle Corona-Lage in ihren Bereichen.

„19 – die DUB Chefvisite“ ist der tägliche Videocast mit dem Essener Klinikchef Prof. Jochen Werner und Jens de Buhr, Verleger des DUB Unternehmer-Magazins. In nur 19 Minuten diskutieren sie von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten En