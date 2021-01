Biden vor Vereidigung - Trump will „beten“

Unter Tränen verabschiedet sich Joe Biden von seinem Heimatstaat Delaware. Heute wird er als neuer US-Präsident vereidigt.

Evan Vucci/AP/dpa

Washington. Der Weg von der Wahl bis zum Machtwechsel war eine Zitterpartie - nun stehen die USA unmittelbar vor einer politischen Zeitenwende. Der künftige Präsident Biden wird vereidigt - und Trump zieht den Bruch mit den Traditionen bis zum Ende durch.

Die Vereidigung von Joe Biden als 46. US-Präsident wird das Ende der turbulenten Amtszeit von Donald Trump besiegeln.Trump will das Weiße Haus bereits früh am Morgen verlassen und als erster Präsident seit Andrew Johnson im Jahr 1869 der Am