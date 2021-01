Bruch zum Schluss: US-Vize Pence nimmt nicht an Trump-Abschied teil

Donald Trump (links) wird bei seinem Abschied ohne seinen US-Vizepräsident Mike Pence auskommen müssen.

dpa/Susan Walsh

Washington. US-Vizepräsident Mike Pence will nicht zur geplanten Abschiedszeremonie von Präsident Donald Trump am Mittwochmorgen am Militärflughafen Andrews bei Washington kommen.

