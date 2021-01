Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

John Macdougall/dpa

Berlin. Längerer Lockdown, mehr Homeoffice, strengere Maskenpflicht: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärt, welche neuen Regeln in Deutschland gelten.

