Trump will Einreisestopp aus Europa aufheben – Biden lehnt ab

US-Präsident Donald Trump scheidet am 20. Januar aus seinem Amt aus.

Washington. Noch vor dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Biden kommt es zum Konflikt mit dem scheidenden Amtsinhaber: Trump ordnet ein baldiges Ende des Einreisestopps aus Europa an. Bidens Team widerspricht umgehend – und teilt mit, die Reisebeschränkungen blieben bestehen.

Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat ein Ende des Einreisestopps für Ausländer aus weiten Teilen Europas angeordnet – sein Nachfolger Joe Biden lehnt die Lockerung mitten in der Pandemie aber ab. In einer am Montagabend (Ortsze