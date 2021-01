Der Kremlkritiker Alexej Nawalny wartet in einer Polizeistation im Moskauer Gebiet Chimki auf eine Gerichtsverhandlung.

--/Navalny Life/AP/dpa

Moskau. Nur einen Tag nach seiner Rückkehr nach Russland ist Alexej Nawalny in Moskau inhaftiert worden. Er wird in einem besonders gefürchteten Untersuchungsgefängnis festgehalten.

Der gerade erst nach Russland zurückgekehrte Kremlkritiker Alexej Nawalny wird in der Hauptstadt Moskau in einem besonders gefürchteten Untersuchungsgefängnis festgehalten.Nawalny sei am Montagabend in die Haftanstalt Matrosenruhe gebracht