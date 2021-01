Steht vor der nächsten Hürde: Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte trinkt einen Espresso.

Lapresse / Roberto Monaldo/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Roma. Kaum ist die erste Vertrauensabstimmung in Rom gewonnen, steht für Ministerpräsident Giuseppe Conte schon die nächste Hürde bevor. Im Senat kann es für ihn und seine Koalition brenzlig werden. Doch selbst ein Sieg dort, bedeutet noch kein Ende der Probleme.

In der italienischen Regierungskrise stellt sich Ministerpräsident Giuseppe Conte am heutigen Dienstag einer zweiten, entscheidenden Vertrauensabstimmung im Parlament.Der Chef der Mitte-Links-Koalition hatte bei einem ersten Votum in der gr