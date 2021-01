Nord Stream 2: Trump will Sanktionen gegen russisches Schiff verhängen

Das russische Rohr-Verlegeschiff "Fortuna" ist ein Spezialschiff, da für Bauarbeiten an der deutsch-russischen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 eingesetzt wird.

dpa/Jens Büttner

Berlin. Die US-Regierung will am Dienstag gegen das russische Verlegeschiff "Fortuna" wegen Beteiligung an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 Sanktionen verhängen.

Die US-Regierung will erstmals Sanktionen wegen der deutsch-russischen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 verhängen. Die Strafmaßnahmen sollten an diesem Dienstag verkündet werden und das am Bau der Pipeline beteiligte russische Verlegeschiff "F