Trotz Impf-Start müsse die Regierung Pflegeheimbewohner dringend besser schützen, fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz.

Berlin. Vor dem Corona-Gipfel am heutigen Dienstag haben Deutschlands Patientenschützer Bund und Länder zu einer Kehrtwende beim Schutz von Pflegeheimbewohnern aufgerufen. Impfungen allein würden noch lange nicht ausreichen, um das Sterben zu beenden.

„Ohne eine konsequente Verlegung von Bewohnern mit einem negativen PCR-Test an einen sicheren Ort sind Ketteninfektionen vorprogrammiert. Dafür muss der Staat in der Pandemie für bezahlte freie Plätze in den Pflegeeinrichtungen sorgen“, sag