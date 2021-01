Allgemeine Ausgangssperren gehen zu weit

Mahnt immer wieder zur Vorsicht in der Corona-Pandemie: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Michael Kappeler/dpa

Osnabrück. Eine Verlängerung des Lockdowns scheint vor den Bund-Länder-Beratungen ausgemachte Sache zu sein. Diskutiert wird auch eine erneute Verschärfung der Corona-Maßnahmen, darunter eine verbindliche Homeoffice-Regelung. Gegen allgemeine Ausgangssperren regt sich aber zum Glück Widerstand. Ein Kommentar.

Jetzt auch noch bundesweite Ausgangssperren? Die Krisenmanager im Kanzleramt und in so mancher Staatskanzlei haben offenbar wenig Vertrauen in die bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, wenn sogar solche Schritte diskuti