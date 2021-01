Der neue Newsletter "Rest der Republik" gibt den Bürgerinnen und Bürgern in der Fläche eine Stimme, in dem er Themen aus dem Blickwinkel der Berliner Blase löst und sie aus anderer Perspektive betrachtet

Patrick Pleul/Paul Zinken/dpa/Collage

Osnabrück. Ob Corona, Wirtschaft oder auch Kultur – aus der Berliner Blase betrachtet schaut die Welt manchmal anders aus. Unser neuer Newsletter gibt den Bürgerinnen und Bürgern in der Fläche eine Stimme – dem „Rest der Republik“. Was dahinter steckt und wie Sie sich anmelden können, lesen Sie hier.

Machen die Länder wirklich nur Unsinn im Kampf gegen Corona? Was soll ein Gratis-Nahverkehr dort, wo zweimal am Tag ein Bus fährt, und das noch in die falsche Richtung? Sind hohe Mieten in den Metropolen wirklich ein Problem? Wieso öffnet s