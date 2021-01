Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Bei den Corona-Fallzahlen ist ein Rückgang zu beobachten. Zur Entwarnung ist es aber noch ein weiter Weg.

Aus Sicht von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) deuten die Corona-Infektionszahlen eine erste Entspannung an. "Wir haben jetzt erste Erfolge, die sichtbar scheinen in der Statistik, in der Entwicklung, bei den Infektionszahlen", sa