Italien in der Regierungskrise - Conte vor Vertrauensfrage

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte muss eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstehen.

Alessandra Tarantino/AP/dpa

Roma. Wieder einmal steht Italiens Politik vor einem Umbruch. Die Mehrheit von Ministerpräsident Giuseppe Conte ist dahin. Heute wartet eine erste große Hürde auf Conte.

Für Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte geht es an diesem Montag und Dienstag um seine politische Zukunft.Nachdem sein Regierungsbündnis zerbrochen ist, muss sich der parteilose Jurist am heutigen Montag in der größeren der beiden Par