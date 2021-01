Etappensieg für Premier Conte im Machtpoker in Rom

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte muss eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstehen.

Alessandra Tarantino/AP/dpa

Roma. Italiens Ministerpräsident Conte ist Zitterpartien gewohnt. Nach seinem Sieg im ersten von zwei Vertrauensvoten folgt im Machtkampf mit Ex-Premier Renzi am Dienstag ein Kräftemessen im Senat. Vorgezogene Wahlen in Pandemie-Zeiten wollen in Italien nur wenige.

Dramatische Appelle und knapp neun Stunden Ungewissheit: Im Kampf um sein politisches Überleben hat Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte die erste von zwei wichtigen Machtproben im Parlament in Rom gewonnen.Fünf Tage nach dem Auszug de