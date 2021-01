Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte muss eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstehen.

Alessandra Tarantino/AP/dpa

Roma. In Italien kämpft Ministerpräsident Giuseppe Conte um seine politische Zukunft. Jetzt hat er das erste von zwei geplanten Vertrauensvoten gewonnen.

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat am Montag in der Regierungskrise eine Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer gewonnen. Sein Mitte-Links-Bündnis erzielte in der größeren von zwei Parlamentskammern eine absolute Mehrheit