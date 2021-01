An der Passkontrolle ist Kremlkritiker Alexej Nawalny (M) - hier mit seiner Frau Julia - abgeführt worden.

Mstyslav Chernov/AP/dpa

Chimki. Nach seiner Landung in Moskau ist Kremlgegner Alexej Nawalny prompt in Haft gekommen. In welcher Polizeiwache er sitzt, ist unklar. Nach Angaben seines Mitarbeiterstabs fehlt von ihm jede Spur.

Von dem nach seiner Rückkehr nach Moskau sofort inhaftierten Kremlkritiker Alexej Nawalny fehlt nach Angaben seines Mitarbeiterstabs jede Spur.„Alexej ist schon seit 14 Stunden in Haft, ihm wurde nicht erlaubt zu telefonieren, obwohl alle F