Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bespricht sich heute erneut mit den Länderchefs.

Markus Schreiber/dpa

Berlin. Die Verlängerung des Lockdowns in Deutschland gilt als ausgemacht. Doch wie streng wird er dieses Mal? Erste Beschlüsse sickern durch.

Die Menschen in Deutschland müssen sich auf eine Fortsetzung des Lockdowns bis in den Februar hinein einstellen. Laut "Bild"-Zeitung will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einen verlängerten Lockdown bis 15. Februar. Das gehe aus ein