Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, Mitte), Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD, links) und der CSU-Vorsitzende Markus Söder haben über die neuen Maßnahmen informiert.

dpa/Hannibal Hanschke

Berlin. Bund und Länder haben sich auf eine Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns geeinigt. Alle Beschlüsse im Überblick.

Bund und Länder appellieren wieder an Bürgerinnen und Bürger: "Auf die nächsten Wochen in der Pandemie kommt es entscheidend an", schreiben sie in ihrem neuesten Beschluss. Wenn die Mutation des Corona-Virus sich als deutlich ansteckender e