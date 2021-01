Am Dienstag berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs über strengere Corona-Maßnahmen.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Die aktuellen Maßnahmen reichen offenbar nicht aus, um das Coronavirus in Deutschland wieder einzudämmen. Bund und Länder beraten am Dienstag über eine Verschärfung des Lockdowns. Welche neuen Corona-Beschränkungen drohen? Erste Informationen sickern durch.

Angesichts der angespannten Lage wollen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder am Dienstag treffen, um über weitere Einschränkungen in der Corona-Krise zu beraten. Erste Details kommen bereits an die Öff