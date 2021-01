Kein Plastik "to go" mehr: Umweltministerin plant Mehrwegpflicht für Restaurants

Könnte bald der Vergangenheit angehören: Essen zum Mitnehmen aus der Plastikschüssel.

imago images/Sabine Gudath

Berlin. In der Coronakrise gibt es aktuell nur Essen "to go". Damit die Verpackungen nachhaltiger werden, ist ein neues Gesetz geplant. Bundesumweltministerin Schulze plant eine Mehrwegpflicht für Restaurants.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will Medienberichten zufolge Gastronomen in zwei Jahren dazu verpflichten, für alle Gerichte und Getränke außer Haus auch Mehrwegverpackungen anzubieten. Das gehe aus einer ihr vorliegenden Novell