In einigen Bundesländern droht Quarantäne-Verweigern eine Zwangseinweisung.

imago images/Icon SMI

Berlin/Kiel. Wer künftig amtliche Anordnungen missachtet, könnte zwangseingewiesen werden. Einige Länder haben genug von Quarantäne-Verweigern. Das droht im Extremfall.

Mehrere Bundesländer wollen in der Corona-Pandemie härter gegen Quarantäne-Verweigerer vorgehen. Neben hohen Bußgeldern kommt es künftig im Extremfall zur Zwangseinweisung an zentralen Stellen, berichtete die "Welt am Sonntag" und verwies a