Kremlgegner Nawalny direkt nach Ankunft in Moskau festgenommen

Kremlgegner Alexej Nawalny (M) und seine Ehefrau Julia (r) stehen am Flughafen Moskau-Scheremetjewo in einem Bus.

Mstyslav Chernov/AP/dpa

Moskau. Der Kremlgegner Alexej Nawalny ist nach seiner Landung in Moskau noch am Flughafen festgenommen worden.

Der 44-Jährige sei an der Passkontrolle abgeführt worden, meldete der Telegram-Kanal Nawalnys am Sonntag.Russlands Strafvollzug hatte ihn zur Fahndung ausgeschrieben, weil er während seines Aufenthaltes in Deutschland gegen Bewährungsaufla