Seit dem Sommer hatte sich Nawalny in Deutschland von einem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok erholt.

Navalny instagram account/AP/dpa

Moscow. In Russland droht Alexej Nawalny, dem prominenten Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin, Haft oder sogar ein neuer Mordanschlag. Trotzdem verlässt er nun das für ihn sichere Deutschland. Für seinen politischen Kampf in Moskau hat der Oppositionelle einiges vor.

Fünf Monate nach seiner Vergiftung will der Kremlkritiker Alexej Nawalny an diesem Sonntag nach Russland zurückkehren - wo ihm die direkte Festnahme droht.Das Flugzeug der russischen Gesellschaft Pobeda mit dem 44-Jährigen an Bord soll am N