Billionen gegen Corona: Biden will Impfungen in den USA beschleunigen

Der kommende US-Präsident Joe Biden hat Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie ganz oben auf seine Agenda gesetzt.

Biden Transition/imago-images

Washington. Der künftige US-Präsident Biden tritt sein Amt zu einer Zeit an, in der die Corona-Pandemie in den USA wilder tobt denn je. Die Impfung der Bevölkerung kommt nur schleppend voran. Biden präsentiert nun Pläne, wie er das ändern will.

Angesichts einer dramatischen Ausbreitung des Coronavirus in den Vereinigten Staaten will der künftige US-Präsident Joe Biden das Tempo der Corona-Impfungen im Land deutlich erhöhen. Biden kündigte am Freitag (Ortszeit) in Wilmington im Bun